Géorgie : Manifestation à Tbilissi pour demander l’adhésion à l’UE

Des dizaines de milliers de Géorgiens ont manifesté lundi pour réclamer l’adhésion à l’Union européenne de la Géorgie.

Plusieurs organisations pro-européennes et l’ensemble des formations d’opposition avaient appelé à une «marche pour l’Europe» lundi soir à Tbilissi.

Agitant des drapeaux européens et géorgiens, environ 120’000 manifestants, selon une estimation de l’AFP sur la base de photos prises par des drones, se sont rassemblés devant le Parlement géorgien, quelques jours après la recommandation de la Commission européenne d’attendre avant d’octroyer à Tbilissi le statut de candidat à l’adhésion.

Plusieurs organisations pro-européennes et l’ensemble des formations d’opposition avaient appelé à une «marche pour l’Europe» lundi soir à Tbilissi, afin de «prouver l’engagement du peuple géorgien dans son choix européen et dans les valeurs occidentales».

«L’Europe est un choix et une aspiration historiques pour les Géorgiens, pour lesquels toutes les générations ont fait des sacrifices», ont déclaré les organisateurs dans le communiqué. «La liberté, la paix, le développement économique durable, la protection des droits humains et la justice sont des valeurs qui nous unissent tous et qui seraient garanties par une intégration à l’Union européenne», ont-ils ajouté.