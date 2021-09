Tunisie : Manifestation à Tunis contre le coup de force du président

Samedi, des centaines de personnes manifestaient dans la capitale tunisienne après le limogeage du Premier ministre et la suspension du Parlement par Kais Saied le 25 juillet.

«Le peuple veut faire chuter le coup d’État», «Nous voulons la légitimité», «Constitution, liberté et dignité», scandaient les protestataires, parmi lesquels des personnalités du parti d’inspiration islamiste Ennahdha. Des partisans de la coalition Al-Karama, parti ultra-conservateur, allié d’Ennahdha, participaient aussi à cette manifestation, ainsi que quelques figures de gauche. «C’est une manifestation pour montrer qu’il y a des Tunisiens et des Tunisiennes qui refusent le coup d’État et les mesures prises par le président Saied», a indiqué à l’AFP Jawhar Ben Mbarek, un spécialiste en droit constitutionnel et ancien conseiller à la présidence du gouvernement, figure de la gauche tunisienne.