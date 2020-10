Pologne : Manifestation à Varsovie pour le droit à l’avortement

Une décision de la justice polonaise interdisant quasiment tout avortement a provoqué une nouvelle manifestation vendredi dans la capitale du pays.

De nombreux policiers ont été déployés à Varsovie face à une nouvelle manifestation en faveur du droit à l’avortement. AFP

Des manifestants arrivés de toute la Pologne ont défié vendredi à Varsovie les restrictions liées à la pandémie. Ils ont manifesté contre une décision de la justice interdisant quasiment tout avortement.

«Nous sommes prêts à nous battre jusqu’au bout», a déclaré vendredi aux journalistes Marta Lempart, la cofondatrice du mouvement La grève des femmes qui a lancé l’appel à se rassembler.

Un nombre imposant de membres des forces de police et de la police militaire ont été déployés à travers la capitale à la suite des affrontements entre protestataires et militants d’extrême droite au cours des neuf jours consécutifs de manifestations. Le rassemblement vendredi a commencé à 17h00.

Plus de 400’000 personnes ont participé mercredi en Pologne à des manifestations pour la plupart pacifiques et les organisateurs de celle de vendredi ont exprimé l’espoir que de nombreuses personnes se rendraient à Varsovie. Les organisations de défense des droits des femmes qui sont derrière ces rassemblements s’exposent à des poursuites judiciaires car tout regroupement de plus de cinq personnes sur la voie publique est actuellement interdit.

De plus petites actions de protestation sont prévues dans des dizaines d’autres villes polonaises, dont Cracovie et Wroclaw, ainsi qu’à l’étranger, comme à Barcelone et à Vienne.

«Défendre» les églises

Des manifestations de masse ont commencé la semaine dernière lorsque le Tribunal constitutionnel, réformé par le PiS, le parti ultra-catholique Droit et Justice au pouvoir, et se conformant à ses souhaits, a proscrit l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en cas de malformation grave du foetus, statuant qu’elle est «incompatible» avec la Constitution. Les manifestants sont en colère contre le PiS, dont les députés ont demandé au tribunal de se prononcer sur cette question.

Les responsables du gouvernement ont qualifié les manifestations d’actes de «barbarie» et de «vandalisme» après quelques attaques contre les églises catholiques. Des groupes d’extrême droite ont appelé les habitants de Varsovie à «défendre» les églises pendant la manifestation de vendredi, bien que ses organisateurs aient déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’à nouveau prendre pour cible les institutions religieuses.

Loi restrictive

La Pologne, un pays de 38 millions d’habitants, à forte tradition catholique, est déjà dotée d’une loi anti-avortement qui compte parmi les plus restrictives d’Europe. Il y a moins de 2000 avortements légaux par an en Pologne, selon les données officielles. Les organisations féministes estiment que plus de 200’000 IVG sont réalisées illégalement ou effectués à l’étranger chaque année.

Une fois publiée au journal officiel, la décision de la Cour constitutionnelle aboutira à l’interdiction de tous les avortements sauf en cas de viol et d’inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger.