Manifestation à Zurich pour les droits des LGBT+ au Qatar

Qatar 2022 : Manifestation à Zurich pour les droits humains des LGBT+ au Qatar

Pour «attirer l’attention sur la situation désastreuse des droits humains des personnes LGBT+ au Qatar et sur la responsabilité de la FIFA», quatre organisations internationales et suisses – All Out, Pink Cross, Transgender Network Switzerland (TGNS) et l’Organisation suisse des lesbiennes (LOS) – ont organisé ce mardi une action publique devant le musée de la FIFA à Zurich. Son slogan: «FIFA: Kick away the hate! Score a goal for love and equality at the 2022 World Cup in Qatar!» ( ndlr: «FIFA: Chassez la haine! Marquez un but pour l’amour et l’égalité lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar!»)