Los Angeles : Manifestation après la mort d’un homme noir tué par la police

La victime circulait à vélo lorsque la police a tenté de l’arrêter pour une infraction au code de la route. Touché par plusieurs balles, l’homme de 29 ans est mort sur place.

Une petite foule s’est réunie mardi soir sur le lieu de la fusillade et a marché pacifiquement, accompagnée par un cortège de voitures, jusqu’au poste de police, tandis qu’un hélicoptère les survolait. (Photo Robyn Beck / AFP)

Une petite foule s’est réunie mardi soir sur le lieu de la fusillade et a marché pacifiquement, accompagnée par un cortège de voitures, jusqu’au poste de police, tandis qu’un hélicoptère les survolait.

Certains des manifestants portaient une banderole où on pouvait lire «Stop aux flics assassins».

«Tiré dans le dos plus de 20 fois»

«Il était en possession d’une arme à feu et s’en est pris à un agent», a insisté le lieutenant Dean, indiquant qu’une enquête avait été ouverte.

«Ils disent qu’il a couru, qu’il a lâché vêtements et pistolet», a tweeté Me Crump. «Il ne l’a pas ramassé, mais les policiers lui ont tiré dans le dos plus de 20 fois puis l’ont laissé là pendant des heures».