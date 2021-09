Beyrouth : Manifestation après la suspension de l’enquête sur l’explosion au port

Deux jours après la nouvelle suspension de l’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth, des centaines de Libanais ont manifesté pour dénoncer les pressions politiques

Lundi, le juge Tareq Bitar, chargé de l’enquête, a dû suspendre son investigation après une plainte déposée contre lui par un ex-ministre, soupçonné d’implication dans le drame et qui réclame le dessaisissement du juge. L’explosion survenue le 4 août 2020, et imputée de l’aveu même des autorités au stockage sans mesures de précaution depuis fin 2013 d’énormes quantités de nitrate d’ammonium, a fait au moins 214 morts, plus de 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale.