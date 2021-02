Lausanne : Manifestation au siège du CIO

Plus de 180 associations de défense des droits de l’homme appellent au boycott des Jeux olympiques 2022 à Pékin.

Les manifestants ont brocardé le président chinois Xi Jinping et de celui du CIO Thomas Bach

Plus de 180 associations de défense des droits de l’homme ont diffusé mercredi un appel au boycott des Jeux olympiques 2022 à Pékin. En parallèle, des manifestants se sont mis en scène avec des masques du président chinois Xi Jinping et de celui du CIO Thomas Bach devant le siège du comité. Les traitements par Pékin des questions ouïghou­re, tibétaine et hongkongaise ont motivé cette action.