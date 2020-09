Suisse : Manifestation contre le «mensonge du coronavirus» à Zurich

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi pour exprimer leur scepticisme face à la pandémie. Les participants ne portant pas de masques, la police est intervenue.

Environ 500 personnes ont manifesté samedi après-midi à Zurich contre le «mensonge du corona» et les mesures de protection. Les participants ne respectant pas l’obligation du masque, la police est intervenue et a appréhendé des participants.

Les agents ont procédé à des contrôles d’identité et emmené des manifestants hors de la place, ce qui a provoqué une brève agitation parmi les participants.

«Nous sommes une bande d’idiots»

Le comédien Marco Rima et le satiriste Andreas Thiel étaient les invités vedettes de cette démonstration de scepticisme. Le second a affirmé que la situation actuelle lui rappelait le fascisme. Selon lui, il n’est plus permis d’exprimer une opinion différente.