Espagne : Manifestation contre le reconfinement partiel à Madrid

Des centaines de manifestants ont protesté contre l’extension des mesures sanitaires restrictives, dénonçant que les règles ne sont pas les mêmes pour tous.

«Ce n’est pas du confinement, c’est de la ségrégation!", scandaient les manifestants devant le parlement de la région de Madrid. «Ils ne confinent pas les riches», était aussi l’un des slogans des protestaires, où se mêlaient jeunes, retraités et parents avec leur bébé dans la poussette.

D’autres petites manifestations pour les mêmes motifs ont eu lieu dans d’autres quartiers de la capitale, notamment devant la mairie et l’hôtel du gouvernement de Madrid.

Extension des mesures restrictives

Cette extension porte le nombre de personnes affectées par ces restrictions dans la région de Madrid à un peu plus d’un million de personnes sur un total de 6,6 millions. Plus de 850’000 personnes étaient déjà concernées depuis lundi, en particulier dans des quartiers ou des communes modestes du sud de la capitale. Ces personnes ont en revanche le droit de se déplacer dans leur quartier et ne sont donc pas confinées chez elles.