Le «t-shirt de la honte" provoque depuis une semaine une vague d'indignation et de colère à Genève.

Mercredi matin, sur le coup des 8h45, une quarantaine de jeunes militantes et militants féministes ont fait irruption devant l’entrée du cycle d’orientation de Pinchat, à Genève. Ils ont été rapidement rejoints par plusieurs centaines d’élèves de l’établissement à l’heure de la pause. Le rassemblement avait été convoqué pour protester contre les règles vestimentaires imposées dans certaines écoles, et qu’ils jugent humiliantes. Une lettre a été adressée au DIP.

Ce terme recoupe les tenues qui laissent apparaître le ventre, les épaules ou le haut des cuisses, ainsi que des vêtements où figurent des messages à caractère injurieux ou obscène. Selon les élèves, la mesure touche beaucoup plus les filles que les garçons.

Les protestataires réclament que la responsable du Département de l’instruction publique (DIP) Anne Emery-Torracinta oblige les directions des cycles d’orientation à abandonner cette pratique, qui est à leurs yeux «extrême, violente et dangereuse pour le bon développement psychologique de la jeunesse».

Ils veulent aussi une révision du règlement vestimentaire de l’école. Un travail qui devrait être fait en collaboration «avec des associations féministes et pédagogiques». Enfin, des excuses publiques et médiatisées de la part du DIP «pour cette erreur grave et condamnable» sont réclamées.