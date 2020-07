Espagne

Manifestation contre les suppressions de postes chez Airbus

La pandémie de coronavirus a dévasté l’industrie du transport aérien, certaines compagnies aériennes faisant faillite. Le constructeur européen d’avions Airbus devrait supprimer 15’000 emplois.

«Personne ne part d’ici», «Zéro licenciement», pouvait-on lire sur les banderoles déployées par les manifestants, masqués, dans la ville de Getafe, près de Madrid, où ils ont défilé pendant deux heures entre la mairie et l’usine d’Airbus. D’autres employés du groupe ont aussi arrêté le travail pour manifester à Cadix (sud) et Albacete (sud-est).

100’000 pour l’industrie aéronautique en Espagne

Selon Commissions ouvrières, l’industrie aéronautique génère plus de 100’000 postes de travail directs et indirects en Espagne, avec plus de 400 entreprises, réparties dans le centre du pays, en Andalousie (sud) et au Pays basque.