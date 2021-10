Etats-Unis – Manifestation contre Netflix et le spectacle de Dave Chappelle

États-Unis : Manifestation contre Netflix et le spectacle de Dave Chappelle

Des militants LGBT reprochent à la plateforme son soutien à l’humoriste Dave Chappelle, auteur de propos jugés transphobes dans son dernier spectacle.

Quelques dizaines d’employés de Netflix ont débrayé pour l’occasion et rejoint dans une rue de Hollywood un nombre identique de militants qui réclamaient bruyamment une meilleure représentation des personnes transgenres. «Je pense que les salariés trans et non-binaires ne sont pas en sécurité tant que leur employeur diffuse du contenu qui pourrait leur nuire», a déclaré un employé de Netflix Animation, Devan McGrath, qui avait pris part au débrayage.

«Il n’y a pas de quoi rire»

Ashlee Marie Preston accuse en outre les entreprises comme Netflix de «profiter de ces tensions» et d’utiliser «des algorithmes pour manipuler et déformer la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres». Les manifestants ont notamment demandé à la plateforme de streaming de faire précéder «The Closer» d’un avertissement et de s’engager à promouvoir davantage de talents LGBTQ.