Union européenne : Manifestation contre un accord avec la Bulgarie en Macédoine du Nord

Ils étaient plusieurs milliers réunis ce samedi dans les rues de Skopje à l’appel des nationalistes. Les manifestants étaient mobilisés contre un projet d’accord destiné à régler le litige historique avec la Bulgarie.

«Je ne veux pas faire partie de l’Europe car j’ai le droit d’être un Macédonien, parlant la langue macédonienne et me battant pour mon identité et ma culture», a-t-il ajouté, à l’adresse des protestataires venus avec des drapeaux macédoniens, des banderoles proclamant «Non à l’UE» ou «Partisans, ne négociez pas avec les fascistes!» et criant à la «trahison».