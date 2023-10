Manifestation contre un projet de «centre érotique» à Amsterdam

Des centaines travailleuses du sexe et résidents du nord au sud d’Amsterdam ont défilé jeudi dans les rues en direction de l’Hôtel de Ville, des dizaines de manifestantes portant un masque pour cacher leur identité, certaines brandissant des panneaux tels que «Sauvez le Quartier rouge» et scandant «Ne nous sauvez pas nous, sauvez nos fenêtres». La mairie doit définir d’ici à la fin de l’année une location pour un «centre érotique» très controversé, qu’elle justifie par le besoin de faire diminuer les nuisances et la criminalité liées au tourisme de masse et aux fêtards.