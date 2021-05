Mexique : Manifestation de milliers de mères de disparus

Des milliers de mères de disparus ont défilé lundi, jour de la Fête des mères, dans plusieurs villes du Mexique pour enjoindre les autorités de retrouver leurs enfants.

«Où sont nos enfants?», s’emporte Yolanda Moran, 77 ans, venue manifester dans son fauteuil roulant, sur une avenue centrale de Mexico. «Nous, les mères, sommes ici pour rappeler aux autorités qu’elles doivent les rechercher», dit-elle à l’AFP. Elle brandit une grande photo de son fils Dan Jeremeel Fernandez, disparu le 19 décembre 2008 à Torreon, dans le Coahuila (nord), à l’âge de 35 ans. Vêtue de blanc et tenant une rose blanche dans sa main, Yolanda parle de l’épuisement dont elle et son entourage souffrent. «Nous ne vivons pas, nous survivons. Chaque année, nous devenons plus âgés, plus fatigués, plus malades», ajoute-t-elle.