États-Unis : Manifestation devant la maison d’un juge de la Cour suprême américaine

Les manifestants accusent la Cour suprême de vouloir démanteler le droit à l’avortement, après le refus de bloquer une loi du Texas qui interdit quasi tous les avortements.

«La Cour suprême empiète sur nos droits et Brett Kavanaugh joue un rôle important là-dedans», a déclaré à l’AFP Sophia Geiger, 18 ans, en référence, notamment, au refus de la haute juridiction de bloquer une loi du Texas qui interdit depuis le 1er septembre quasi tous les avortements dans ce vaste État. «On a eu de nombreuses marches de femmes, et clairement il n’a pas compris le message. Alors maintenant on veut qu’il ressente directement les effets» de ses décisions, a-t-elle ajouté pour expliquer la destination – peu commune – du cortège.