Allemagne : Manifestation d’extrême droite à Berlin contre l’inflation

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi en plein centre de Berlin à l’appel du parti d’extrême droite AfD contre la politique énergétique du gouvernement d’Olaf Scholz et l’inflation. Sous le mot d’ordre «Sécurité énergétique et protection contre l’inflation – notre pays d’abord», environ 8000 manifestants selon la police ont défilé près du Bundestag et la Porte de Brandebourg, dans le centre de la capitale.