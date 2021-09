Salvador : Manifestation d’opposants au bitcoin comme monnaie légale

La cryptomonnaie doit devenir une devise légale au Salvador dès la semaine prochaine. Une décision qui soulève de nombreuses oppositions.

«À seulement six jours (le 7 septembre) de l’entrée en vigueur de la détestable Loi bitcoin, le Bloc de résistance et de rébellion populaire (BRP) exige son abrogation car elle frappera les travailleurs, les paysans et les communautés rurales», selon un communiqué de cette plateforme d’une quinzaine de syndicats et organisations opposés au bitcoin.