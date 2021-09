Canada : Manifestation en soutien aux deux Canadiens détenus en Chine

Dimanche marquait le millième jour de la détention, dénoncée comme «injuste» par le Canada, des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine.

Des manifestants en faveur des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor à Ottawa, dimanche. AFP

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Ottawa en soutien aux Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, pour marquer le millième jour de la détention dénoncée comme «injuste» de ces deux hommes en Chine.

D’autres rassemblements ont été organisés ailleurs au Canada mais aussi à Bruxelles, New York, Washington, Séoul et Singapour. L’ex-diplomate Michael Kovrig et le consultant Michael Spavor avaient été arrêtés en décembre 2018 en Chine pour espionnage, provoquant une crise diplomatique sans précédent entre Ottawa et Pékin.

Leur détention est perçue par le Canada comme une mesure de représailles après l’arrestation de la directrice financière de Huawei Meng Wanzhou à la demande des États-Unis. Michael Spavor, un homme d’affaires, et l’ancien diplomate Michael Kovrig ont tous deux été jugés en mars de cette année. Michael Spavor a été condamné à une peine de 11 ans d’emprisonnement, un verdict jugé «absolument inacceptable» par Ottawa. Aucune décision n’a encore été annoncée dans le cas de Michael Kovrig.

«Détentions arbitraires»

«Ce sont des détentions injustes», a dit l’épouse de Michael Kovrig, Vina Nadjibulla, lors du rassemblement à Ottawa. «Ces marches sont en solidarité avec nos Michael», pour «rendre hommage à leur force et à leur résilience et aussi pour appeler à agir pour enfin briser l’impasse, les ramener à la maison et faire tout ce qui est possible pour mettre fin à cette injustice», a-t-elle déclaré.

Dimanche, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné ce qu’il a qualifié de «détentions arbitraires» par la Chine et a déclaré que les États-Unis étaient «aux côtés du Canada». «La communauté internationale appelle la RPC à libérer, immédiatement et sans condition, Michael Spavor et Michael Kovrig», a-t-il déclaré dans un communiqué, en référence à la République populaire de Chine.

Le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, ainsi que plusieurs élus d’opposition et l’ambassadeur des États-Unis au Canada ont assisté à la manifestation. Les participants ont fait 7000 pas pour rappeler que Michael Kovrig tentait tous les jours de parvenir à ce nombre «dans sa petite cellule sans fenêtres», selon sa femme.

«Il fait ces 7000 pas en cercle, souvent en tenant un livre, en lisant, en récitant des chansons, des prières – 5 kilomètres de courage et de réflexion. Et aujourd’hui, il ne sera pas seul dans cette marche», a-t-elle dit.