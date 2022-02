Crise ukrainienne : Manifestation pacifique devant l’ambassade de Russie à Berne

Près de 200 personnes se sont rendues mercredi devant le bâtiment pour protester contre l’agression de Poutine dans l’est de l’Ukraine. Les Jeunes Verts ont eux manifesté à Zoug.

De nombreuses banderoles, affiches et pancartes ont exprimé les préoccupations des manifestants. JS Suisse

Près de 200 personnes ont répondu à l’appel du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), et des Jeunes socialistes pour manifester pacifiquement mercredi en début de soirée devant l’ambassade de Russie à Berne. Les manifestants ont donné un signe en faveur de la paix et du droit international, et ont montré leur solidarité pour l’indépendance de l’Ukraine., souligne la Jeunesse socialiste dans un communiqué. Les protestataires ont demandé notamment une solution diplomatique et sans armes au conflit à la frontière orientale de l’Ukraine.

Appel au boycott du gazoduc Nord Stream

Membre fondateur du GSsA, Jo Lang a souligné que la Suisse avait aussi la responsabilité d’exercer une pression diplomatique sur la Russie. Une façon de faire serait par exemple un boycott du gazoduc russe Nord Stream 2 (ndlr: qui doit entrer en fonction cette année), a-t-il proposé dans un discours. « La guerre n’est jamais une solution. Il faut renégocier les mesures de contrôle des armements et de désarmement pour empêcher une course à l’armement à l’échelle mondiale et garantir la paix», a renchéri de son côté Ronja Jansen, présidente de la Jeunesse socialiste suisse.

En plus des nombreuses banderoles, pancartes et affiches, les manifestants ont allumé des bougies et les ont placées devant l’ambassade de Russie.

Manif aussi à Zoug

Les Jeunes Verts, qui étaient également à Berne, avaient manifesté plus tôt, mais devant le siège de Nord Stream à Zoug. Ils ont accusé de leurs côtés la Suisse et le canton de Zoug de se dérober à leurs responsabilités. Et ils s’en sont également pris au gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l’Allemagne. Les jeunes écologistes ont réclamé sa suspension définitive. Pour eux, cet ouvrage cofinance les jeux de pouvoir dangereux de la Russie.