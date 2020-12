Guatemala : Manifestation pour demander le départ du président Giammattei

Pour le troisième samedi consécutif, des centaines de Guatémaltèques se sont réunis pour demander la démission du président Alejandro Giammattei.

Des centaines de personnes ont manifesté pour le troisième samedi consécutif dans la capitale du Guatemala pour exiger la démission du président Alejandro Giammattei, qu’ils accusent de gouverner de manière opaque et pour demander que soient résolus les problèmes sociaux comme la pauvreté et la malnutrition des enfants.

«C’est une technique (l’appel au dialogue) qu’utilise (Giammattei) pour donner du pain et des jeux (au peuple) et que nous soyons satisfaits, mais nous voulons des changements structurels», a expliqué à l’AFP Camila Hernandez, responsable étudiante de l’université privée Rafael Landivar. Camila Hernandez a précisé qu’il «est impossible» pour Alejandro Giammattei de rester en fonction avec «son peu de légitimité» après «la crise de sa gouvernance» provoquée par l’adoption du budget.

Réunions de «dialogue et de consultation»

Le Parlement a suspendu le 23 novembre le budget, dont l’adoption a provoqué de violentes manifestations au cours desquelles le siège du Parlement a été incendié. Le président a annoncé que des réunions de «dialogue et de consultation» commenceront la semaine prochaine afin de réorienter le budget vers la reprise économique et la reconstruction du pays après la pandémie de Covid-19 et les ouragans Eta et Iota au début du mois de novembre.