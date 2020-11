France : Manifestation pour la réouverture des pistes

Entre 400 et 2000 personnes se sont rassemblées ce samedi matin à Gap, dans les Hautes-Alpes, pour réclamer l’ouverture des remontées mécaniques durant les fêtes.

Entre 400 (police) et 2000 personnes (organisateurs) ont répondu samedi matin à Gap à l’appel au rassemblement des professionnels des stations de ski des Hautes-Alpes en France. Ils demandent l’ouverture avant Noël des remontées mécaniques, des bars et restaurants.

«Nous demandons d’ouvrir entre le 15 et le 20 décembre. Sans l’ouverture des remontées et des commerces, les stations seront mortes et personne ne montera chez nous. Du coup, c’est très compliqué et cela représente quasiment 40% de l’économie de toute la montagne», a déclaré à l’AFP Cédric Manzoni, propriétaire de l’hôtel-restaurant Les Olivades à Gap.