États-Unis : Manifestations à Minneapolis après la mort d’un jeune noir

Un homme noir est mort après un contrôle policier dimanche à Minneapolis, où se déroule le procès du policier accusé du meurtre de George Floyd.

La passagère du véhicule blessée

Mais il est remonté dans sa voiture et un officier de police a fait usage de son arme, touchant le conducteur, qui est mort sur place, selon cette source. La passagère du véhicule a été blessée, sans que sa vie soit en danger, et transportée à l’hôpital, a encore indiqué ce communiqué ne précisant pas non plus l’identité de la femme.