Bolivie : Manifestations à Santa Cruz contre l’arrestation du gouverneur local

Depuis, plusieurs quartiers de la ville la plus peuplée de Bolivie sont bloqués par des protestataires, qui se sont servis de pierres, de véhicules et de morceaux de bois. Des affrontements avec les forces de l’ordre ont éclaté, mais aucun blessé n’a été recensé pour le moment.

Plusieurs enquêtes

Luis Fernando Camacho fait l’objet de plusieurs enquêtes, notamment pour son rôle dans le départ d’Evo Morales et pour avoir encouragé des manifestations entre octobre et novembre derniers. Il réclamait alors que le gouvernement organise plus tôt que prévu un recensement de la population dans sa région, fixé à 2024, afin d’obtenir plus de subventions.