Asie : Manifestations au Sri Lanka: les réseaux sociaux bloqués

L’accès à Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube ou encore Instagram était bloqué dimanche au Sri Lanka, où de nouvelles manifestations étaient prévues contre le pouvoir.

Les réseaux sociaux étaient bloqués dimanche au Sri Lanka et des soldats armés déployés dans les rues pour tenter d’étouffer les manifestations contre le président Gotabaya Rajapaksa, attisées par la crise économique sans précédent qui frappe le pays.

«Le Sri Lanka a imposé un blocage national des réseaux sociaux, en restreignant l’accès à des plateformes telles que Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram», a indiqué NetBlocks, un site basé à Londres qui surveille les blocages sur internet à travers le monde. Des journalistes de l’AFP au Sri Lanka ont constaté qu’aucun de ces réseaux sociaux n’était accessible dimanche.

«Dehors les Rajapaksa»

La police a annoncé qu’une personne avait été arrêtée vendredi pour avoir diffusé sur internet des appels à troubler l’ordre public. Samedi soir, quelques centaines de personnes ont défié l’état d’urgence et le couvre-feu décrétés vendredi, en manifestant pacifiquement dans plusieurs quartiers de Colombo et sa banlieue, selon la police et des habitants.