Élection présidentielle : Manifestations contre la candidate de droite Keiko Fujimori au Pérou

Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Lima pour s’opposer à Keiko Fujimori, à deux semaines du second tour de l’élection présidentielle.

«Fujimori, plus jamais! C’est pour ça que je viens manifester, pour ma dignité, pour mon avenir, pour le futur de mes enfants et celui des générations à venir», a dit à l’AFP Jorge, un manifestant à Lima. «Je suis indigné par tant de corruption, de tant de décennies de vols et de spoliation». Le second tour de l’élection présidentielle au Pérou, le 6 juin, opposera Keiko Fujimori au candidat de la gauche radicale Pedro Castillo, lequel est donné largement en tête dans les sondages.