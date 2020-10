Caricatures de Mahomet : Des manifestations contre la France dans le monde arabo-musulman

Des dizaines de milliers de personnes ont protesté vendredi dans plusieurs pays musulmans et arabes suite au discours d’Emmanuel Macron défendant la liberté de caricaturer le prophète de l’islam.

Effigies du président français brûlées, appels au boycott et violences. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi dans plusieurs pays musulmans et arabes pour protester contre la France au sujet des caricatures du prophète de l’islam Mahomet.

Vendredi, les principales manifestations ont eu lieu au Bangladesh et au Pakistan. D’autres moins importantes se sont déroulées en Inde, au Moyen-Orient et au Maghreb.

À Dacca, où la sécurité a été renforcée autour de l’ambassade de France, plus de 40’000 manifestants ont défilé selon des observateurs indépendants et les organisateurs. «Nous sommes tous les soldats du prophète Mahomet», ont-ils scandé à la sortie de la prière hebdomadaire à la mosquée Baitul Mukarram, la plus grande du pays.