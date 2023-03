Israël : Manifestations contre la réforme judiciaire, avant une semaine décisive

le principal rassemblement a eu lieu dans le centre de Tel-Aviv où les manifestants, au nombre de plus de 100’000 selon les médias.

La coalition de droite et d’extrême droite du premier ministre Benjamin Netanyahu s’apprête à accélérer le processus législatif à partir de dimanche, le premier jour de la semaine en Israël, pour faire passer cette réforme, considérée comme antidémocratique par ses détracteurs. Comme les samedis précédents, le principal rassemblement a eu lieu dans le centre de Tel-Aviv où les manifestants, au nombre de plus de 100’000 selon les médias, ont brandi une marée de drapeaux israéliens bleu et blanc.