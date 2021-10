Amérique du Sud : Manifestations contre le gouvernement en Bolivie

Le président Luis Arce a critiqué les mobilisations ce lundi, assurant qu’elles cherchaient uniquement à déstabiliser son gouvernement.

Les plus grandes manifestations ont eu lieu à La Paz, Cochamba, Santa Cruz (est), les villes les plus peuplées de Bolivie, ainsi qu’à Tarija (sud). La police a dispersé les foules en faisant usage de gaz lacrymogène dans la capitale et à Cochambamba (centre), à un mois du premier anniversaire du début du mandat de Luis Arce.