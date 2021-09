Allemagne : Manifestations contre le salon de l’automobile à Munich

Samedi, des centaines de militants écologistes manifestaient contre la tenue du salon de l’auto dans cette ville du sud de l’Allemagne.

Ils y seront rejoints par des militants à vélo de la région, vers 13h00 GMT (15h00, heure suisse). Les organisateurs espèrent la venue de plusieurs dizaines de milliers de manifestants à vélo. Le salon allemand de l’automobile (IAA), grand raout du secteur, se déroule depuis mardi et jusqu’à dimanche dans le salon des congrès de la ville. Il se présente cette année comme une vitrine du grand défi de l’électrification pour la branche et veut donner une tribune à la «mobilité» plutôt qu’à l’auto, avec notamment plus de 70 marques de vélos. Mais ce nouveau concept n’a pas calmé les revendications.