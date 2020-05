Suisse

Manifestations contre les restrictions liées au Covid

Des protestataires ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de Suisse alémanique contre les mesures imposées par le gouvernement pendant la pandémie du coronavirus.

Dans quatre villes alémaniques, des centaines de personnes ont manifesté samedi contre les restrictions imposées en raison du coronavirus. À Berne et Saint-Gall, des douzaines d'entre elles ont été dénoncées. En Suisse romande, personne n'est descendu dans la rue.

A Zurich, Bâle, Berne ou Saint-Gall, des Helvètes ont manifesté leur impatience de revenir à la normalité. Invoquant l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes en raison de la pandémie, la police a amendé des douzaines de manifestants dans ces deux dernières villes.

En Suisse romande, la rue est restée silencieuse. «Ici, presque tout le monde a un ami ou un parent qui a été malade ou qui est mort du Covid-19», rappelle le médecin et éthicien Bertrand Kiefer.

A Berne, des centaines d'entre eux se sont donné rendez-vous sur la Place fédérale et la Bärenplatz, avec parmi elles de nombreuses personnes à risque, des familles et des enfants.

«D'un point de vue épidémiologique, cela me fait mal», a déclaré le directeur de la police Reto Nause. «Les gens se sont donné l'accolade et n'ont pas du tout respecté les règles. Un tel comportement est propice à répandre le virus», estime-t-il. Samedi passé, la police avait déjà dispersé un rassemblement non autorisé sur la Place fédérale.