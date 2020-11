Europe : Manifestations contre une loi sécuritaire en France

La protestation contre la loi «Sécurité globale» continue en France, alors que le pays est secoué par les violences policières.

Article 24

L’article 24 - qui a focalisé les attentions - réprime d’un an de prison et 45’000 euros d’amende la diffusion «malveillante» d’images de policiers et gendarmes. Le gouvernement avance que cette disposition vise à protéger les policiers victimes d’appels à la haine et au meurtre sur les réseaux sociaux, avec des détails de leur vie privée révélés.