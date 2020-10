Pologne : Manifestations dans des églises contre l’interdiction de l’avortement

L’IVG sera dorénavant prohibé en cas de malformation grave du foetus en Pologne. Des manifestants ont vivement protesté à l’intérieur de différentes églises du pays ce dimanche.

A l’extérieur d’une célèbre église du centre de Varsovie, une escarmouche a opposé des manifestants qui brandissaient des pancartes indiquant «Cassez-vous» et «j’aimerais avorter de mon gouvernement», à la police et à des défenseurs de l’abolition de l’avortement.

Depuis jeudi

Quelque 2000 avortements légaux

Il y a moins de 2000 avortements légaux par an en Pologne et la grande majorité d’entre eux sont effectués à cause de foetus malformés. Mais les groupes féministes estiment que plus de 200’000 procédures sont réalisées illégalement, ou effectuées à l’étranger, chaque année. Ce jugement a été condamné par plusieurs groupes de défense des droits de l'homme en Europe.