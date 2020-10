Christophe Colomb : Manifestations des communautés indigènes en Amérique du Sud

Les Indigènes de différents pays sud-américains ont manifesté le jour de la commémoration de l’arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, en 1492.

Des milliers de membres des communautés indigènes de Colombie et du Chili ont manifesté lundi, jour de commémoration de l’arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain et de la fête nationale en Espagne.

Les manifestants demandent également à être consultés sur les grands projets qui impactent leurs territoires, et la pleine mise en œuvre du plan de paix historique de 2016 qui a mis fin à un demi-siècle de violences avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Le sud-ouest de la Colombie, qui borde l’Équateur et le Pacifique, compte une importante population indigène estimée à 4,4% des 50 millions d’habitants, et est l’une des régions les plus touchées par les violences en lien avec le trafic de cocaïne dans le pays, premier producteur mondial.