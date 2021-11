Pandémie : Manifestations en Autriche et aux Pays-Bas contre les mesures anti-Covid

Autriche, Pays-Bas, Guadeloupe: la protestation se durcit face aux mesures anti-Covid adoptées pour endiguer la recrudescence de la pandémie en Europe.

En Autriche, plus de 40’000 personnes étaient réunies à Vienne samedi.

Des dizaines de milliers de manifestants à Vienne, des heurts aux Pays-Bas après une manifestation, des scènes de pillages et de vandalisme dans les Antilles françaises: la protestation se durcit face aux mesures anti-Covid adoptées pour endiguer la recrudescence de la pandémie en Europe.

Des heurts ont éclaté samedi soir à La Haye à l’issue d’une manifestation contre les restrictions imposées aux Pays-Bas, au lendemain d’une «orgie de violence» à Rotterdam (sud-ouest) où 51 personnes ont été arrêtées et deux blessées par balle. Dans un quartier populaire de la ville où siège le gouvernement néerlandais, plusieurs centaines de personnes ont jeté des pierres et des objets divers à la police, et mis le feu à des vélos. Au moins une arrestation a eu lieu.