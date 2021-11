Etats-Unis – Manifestations en marge du procès du meurtre d’un joggeur noir

États-Unis : Manifestations en marge du procès du meurtre d’un joggeur noir

Des pasteurs afro-américains et icônes de la lutte pour les droits civiques ont manifesté jeudi devant le tribunal de Brunswick dans le sud des États-Unis.

Ce jeune homme noir de 25 ans a été pris en chasse et abattu en février 2020 par Gregory McMichael, son fils Travis et leur voisin William Bryan, alors qu’il courait dans un quartier résidentiel de Brunswick, en Géorgie. Jugés pour meurtre, les trois hommes plaident non coupable, assurant l’avoir pris pour un cambrioleur et avoir agi en vertu d’une loi locale autorisant de simples citoyens à procéder à des arrestations.