Liberté de la presse : Manifestations en Pologne pour défendre «la liberté des médias»

Le parti au pouvoir en Pologne, le PiS, a fait voter une loi qui pourrait obliger le groupe américain Discovery à vendre sa chaîne d’information en continu.

De nombreux manifestants brandissaient des drapeaux de l’UE et scandaient «Médias libres!» et «Nous voulons un veto!» – pour demander au président Andrzej Duda de ne pas promulguer ce texte de loi. «Nous avons besoin de la liberté d’expression», a déclaré Emilia Zlotinska, 38 ans, une protestataire. «Je voudrais que le président ne signe pas» le texte.

Andrzej Lech, 71 ans, drapeaux polonais et de l’UE à la main, a aussi jugé la loi «inacceptable». «C’est mon devoir d’être ici (…) et à chaque fois que notre liberté sera en danger», a-t-il dit. Des journalistes renommés et des représentants de l’opposition, dont l’ancien président du Conseil européen Donald Tusk (2014-2019), se sont adressés à la foule, éclairée par les illuminations de Noël.