France : Manifestations et grèves pour réclamer des hausses de salaires

Des premiers cortèges de manifestants se sont élancés jeudi en France, à l’appel de syndicats et d’organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires.

«Aujourd’hui trop de salariés en activité, trop de pensionnés sont en situation de se loger difficilement, de se chauffer plus difficilement, de se déplacer et la réponse ne peut pas être des substituts, des pansements au dernier moment», a estimé un responsable du syndicat FO.

Cheminots, enseignants…

A Marseille, dans la matinée, plusieurs milliers de personnes – 2500, selon la préfecture de police – se sont élancées depuis le Vieux-Port, la plupart brandissant des drapeaux de la CGT. Dockers, personnel hospitalier, cheminots, ou retraités figuraient dans le cortège. Les enseignants, déjà dans la rue les 13 et 20 janvier pour protester contre la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à l’école, étaient également mobilisés. En fin de matinée, le ministère de l’Éducation a fait état d’entre 8 et 9% de grévistes dans le premier et le second degré.

Pouvoir d'achat

«Les salariés demandent leur dû»

Les organisateurs demandent une augmentation du salaire minimum (Smic) et plus généralement de tous les salaires, allocations et pensions de retraite, dans un contexte de forte inflation (+2,8% sur un an en décembre) et de dividendes record versés par certaines grandes entreprises. «Il y a des déclarations de bonnes intentions de la part du gouvernement mais on voit que dans les branches ça coince. Les salariés demandent leur dû», estime le syndicat CGT.