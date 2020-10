Israël : Manifestations malgré de nouvelles restrictions

Les nouvelles mesures de restrictions, dont une limitant les manifestations, n’ont pas arrêté les manifestants opposés au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Depuis juillet, des manifestants anti-Netanyahu se réunissent chaque semaine pour critiquer sa gestion économique et sanitaire de la pandémie mais aussi dénoncer la «corruption» et appeler à un «changement».

Annonçant sa décision sur Twitter, il a estimé que le Premier ministre était plus inquiet de son procès pour corruption et des manifestations contre lui que par la lutte contre l’épidémie.

Le leader de «Bleu-Blanc» Benny Gantz a remplacé Asaf Zamir par Orit Farkash Hacohen, et la coalition, fruit d’une entente entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, ne semblait pas être dans l’immédiat en danger.

La loi approuvée mercredi interdit aux manifestants de s’éloigner de plus d’un kilomètre de leur domicile, mais le quotidien de gauche Haaretz a rapporté vendredi que des applications étaient apparues sur les réseaux sociaux pour fournir aux internautes la localisation de la manifestation la plus proche de chez eux.

«La police donne des amendes et, là où c’est nécessaire, disperse des rassemblements et arrête ceux qui troublent l’ordre public», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Avec plus de 260’000 cas confirmés et plus de 1600 décès sur une population de neuf millions d’habitants, Israël est le pays avec le taux d’infections hebdomadaire le plus élevé au monde.