Etats-Unis – Manifestations pour le droit à l’avortement à travers tout le pays

États-Unis : Manifestations pour le droit à l’avortement à travers tout le pays

Cette journée de protestations intervient deux jours avant la reprise des débats à la Cour suprême de la nouvelle loi texane, très restrictive en matière d’avortement.

«Les femmes sont des êtres humains à part entière et nous devons être traitées en tant que telles. On devrait pouvoir décider de ce qu’on veut faire de nos propres corps, point à la ligne», lance Laura Bushwitz, 66 ans, enseignante retraitée venue manifester à Washington pour cette nouvelle édition de la «Marche des femmes». «J’en ai marre qu’on me dise ce que je peux ou ne peux pas faire (…) Tu entends ça, la Cour suprême?» lâche-t-elle.

10’000 personnes à Washington

Peu de manifestations avaient eu lieu jusqu’ici depuis l’entrée en vigueur le 1er septembre d’une loi du Texas, qui interdit quasiment tous les avortements dans ce vaste État et qui a déclenché une véritable guérilla judiciaire et une contre-attaque au Congrès. Mais à deux jours de la reprise des audiences à la Cour suprême des États-Unis, qui sera l’arbitre du combat, près de 200 organisations ont finalement appelé les défenseurs du droit à l’avortement à se faire entendre dans tout le pays.

Des rassemblements étaient également organisés dans les capitales de ces deux États conservateurs, Austin et Jackson, ainsi qu’à New York et dans plus de 600 villes du pays.