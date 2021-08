Brésil : Manifestations pro-Bolsonaro contre le système électoral

Le dirigeant d’extrême droite tente de préparer le terrain pour contester le résultat en cas de défaite. Ses partisans sont descendus dans la rue dimanche.

Plusieurs milliers de manifestants étaient rassemblés dimanche au Brésil pour apporter leur soutien au président Jair Bolsonaro et protester contre le système de vote par urnes électroniques en vigueur depuis 1996, ont constaté des journalistes de l’AFP.

À Rio de Janeiro, environ 3000 personnes défilaient sur la célèbre plage de Copacabana, la plupart sans masque et habillés de jaune et de vert, les couleurs du drapeau brésilien. «Ce qu’on veut, c’est que les voix puissent être recomptées publiquement, pour plus de transparence, parce qu’il y a déjà eu des soupçons de fraudes», dit à l’AFP Ronaldo Calvalcante, 46 ans, qui manifestait à Rio.