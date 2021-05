Brésil : Manifestations pro-Bolsonaro en pleine pandémie

Samedi, plusieurs milliers de Brésiliens ont participé à des manifestations de soutien au président Jair Bolsonaro dans les grandes villes du pays.

Plusieurs milliers de Brésiliens ont participé samedi à des manifestations de soutien au président d’extrême droite Jair Bolsonaro, au mépris de toute distanciation physique en pleine pandémie, alors que l’opposition a prévu de célébrer le 1er mai en ligne. Les rassemblements ont eu lieu dans des grandes villes brésiliennes, notamment Brasilia, Sao Paulo et Rio de Janeiro, avec des manifestants vêtus pour la plupart de jaune et de vert, les couleurs du drapeau du Brésil, où 400’000 personnes sont mortes du Covid-19.

À Rio, plusieurs centaines de manifestants s’étaient donnés rendez-vous aux abords de la célèbre plage de Copacabana, avec des banderoles réclamant une «intervention militaire» pour renforcer les pouvoirs du président Bolsonaro. Il y a deux semaines, le chef de l’Etat avait déclaré qu’il attendait «un signe du peuple» pour «prendre des mesures» afin de mettre un terme aux restrictions prises localement par les maires ou les gouverneurs pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus. Et plus récemment, lors d’un entretien télévisé, il avait dit que l’armée «pourrait aller dans la rue un jour, pour faire respecter la Constitution, la liberté d’aller et venir».