Brésil : Manifestations pro-démocratie à l’approche de la présidentielle

Des manifestations ont dénoncé jeudi les tentatives de déstabilisation de la présidentielle de Jair Bolsonaro, qui remet en cause les urnes électroniques.

Des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues jeudi à São Paulo pour «défendre la Démocratie», un mouvement soutenu par des juristes, des syndicats et des organisations patronales face aux attaques du président d’extrême droite Jair Bolsonaro contre les institutions.

À moins de deux mois de la présidentielle, le chef de l’État continue de remettre en cause la fiabilité du système d’urnes électroniques, alimentant les craintes qu’il ne reconnaisse pas le résultat en cas de défaite.

«Moment de grand péril»

«Nous devrions penser à notre avenir (…) mais nous sommes obligés de concentrer nos efforts pour empêcher des retours en arrière», a déclaré jeudi matin à l’Université de São Paulo son recteur, Carlos Gilberto Carlotti Junior, pour ouvrir un rassemblement qui a réuni plus de 800 juristes, chefs d’entreprise, membres de syndicats et d’ONG.

Il a été marqué par la lecture en public de la «Lettre aux Brésiliens et Brésiliennes en défense de l’État démocratique de droit», pétition mise en ligne il y a deux semaines et signée par plus de 950’000 personnes. «Nous vivons un moment de grand péril pour la normalité démocratique, de risque pour les institutions, avec des insinuations de non-respect du résultat des élections», peut-on lire dans le texte, qui ne cite pas nommément Jair Bolsonaro.