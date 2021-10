Affaire Gabby : «Manifeste-toi et sors-nous de cet horrible pétrin»

Pour la première fois depuis la découverte du corps de la petite amie de son frère, Cassie Laundrie s’est exprimée dans les médias.

Brian Laundrie est toujours introuvable, ses parents se murent dans le silence et sa sœur vit un véritable enfer. C’est en tout cas ce que l’intéressée a confié mardi à «Good Morning America». Pour la première fois depuis la découverte du corps de Gabby Petito, – le 19 septembre dans un parc national du Wyoming –, Cassie Laundrie a accepté de s’exprimer dans les médias. Accusée d’avoir menti lors de la première interview qu’elle avait accordée à cette même émission le 17 septembre, l’Américaine s’était déjà expliquée quelques heures plus tôt avec des protestataires faisant le pied de grue devant chez elle.

Sur ABC News, Cassie Laundrie persiste et signe: elle n’est au courant de rien. La trentenaire exhorte son frère à mettre fin à ce cauchemar: «Je lui dirai de se manifester et de nous tirer de cet horrible pétrin», confie-t-elle. L’Américaine, mariée et mère de deux petits garçons, explique que Brian et ses parents lui ont rendu visite le 1er septembre, jour où le jeune homme est rentré de son périple sans Gabby. «J’aurais vraiment voulu qu’il vienne me voir en premier ce jour-là avec la camionnette, parce que je pense qu’on n’en serait pas là aujourd’hui», estime Cassie.

La trentenaire affirme qu’elle ne sait pas où se trouve son frère et qu’elle le dénoncerait si elle avait des informations. Elle explique ensuite avoir vu Brian pour la dernière fois le 6 septembre dans un camping de Fort De Soto Park (Floride). L’Américaine, son mari et ses enfants avaient rendu visite à Brian et à ses parents ce jour-là. «Je suis frustrée, avec le recul, de n’avoir rien remarqué. C’était juste une visite ordinaire», assure Cassie, qui a transmis à ABC News des photos de son frère prises lors de cette visite. «J’espère qu’il va bien, et puis je suis en colère et je ne sais pas quoi penser», souffle-t-elle.

Selon la mère de famille, Gabby et Brian se disputaient souvent et avaient l’habitude de «prendre du temps loin l’un de l’autre». Cependant, elle affirme n’avoir jamais été témoin de violence physique au sein du couple. Quant au rôle de ses parents dans cette histoire, Cassie botte en touche et confie ne plus avoir de contact avec eux: «Je ne sais pas s’ils sont impliqués. Je pense que s’ils le sont, ils devraient parler», estime-t-elle. La trentenaire a également un mot pour la famille de Gabby, à qui elle transmet toutes ses pensées: «Ils méritent des réponses», conclut-elle.