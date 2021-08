France - Manifs anti-pass sanitaire: l’angoisse montante d’une vie de «paria»

France : Manifestations contre le pass sanitaire: l’angoisse montante d’une vie de «paria»

Dans la mobilisation parisienne contre le pass sanitaire, derrière des profils très variés, la même angoisse sourde: celle de devenir du jour au lendemain, par refus du vaccin contre le Covid-19, un «citoyen de seconde zone».

«Moi je bosse dans une mairie et mon élu va me faire la guerre», confie un manifestant non vacciné à un autre. «Moi, j’ai un ami qui a fait un AVC (accident vasculaire cérébral, ndlr) après sa deuxième dose, donc c’est non», lui répond l’inconnu, dans une foule bruissant de rumeurs et d’inquiétudes.