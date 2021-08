France : Manifs anti-pass: un combat de slogans et de symboles

«Pas un rhinocéros», «Mon corps, mon choix», les étoiles jaunes ou encore «Mais qui»?, on décrypte le langage des cortèges qui fleurissent en France depuis plusieurs semaines.

Le mouvement anti-pass sanitaire, actif sur les réseaux sociaux et à nouveau samedi dans les rues en France, a ses codes et slogans, souvent détournés de débats sociétaux antérieurs, allusions cryptées ou références de la sphère complotiste. Voici quelques clés pour les comprendre:

«Mon corps, mon choix»

«My Body, my choice» est le slogan emblématique des mouvements féministes d’après mai 1968 puis des «pro-choix», les militants du droit à l’avortement aux Etats-Unis. Il a largement été détourné par une frange antivax américaine du Parti républicain. Souvent associé au dessin d’une seringue barrée, il est aujourd’hui à travers le monde l’un des slogans les plus récurrents dans les manifestations contre la vaccination.

- «Mais Qui» ?-

Une enseignante, ex-membre du Front national et ex-élue locale, qui avait brandi à Metz ce signe agrémenté de noms de responsables politiques, hommes d’affaires et intellectuels pour la plupart juifs, a été interpellée lundi à Hombourg-Haut (Moselle) et sera jugée en septembre pour provocation à la haine raciale.