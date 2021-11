Genève – Manifs et trafic: la fontaine de la place des Nations doit être révisée

L’eau de la fontaine, trop polluée, doit être changée régulièrement. TDG/L.Guiraud

La fontaine de la célèbre place des Nations, à Genève, va être rénovée. Le C onseil administratif de la Ville a déposé une proposition d’ouverture de crédit d’environ 1,7 million de francs pour des travaux d’entretien , actuellement en commission du C onseil municipal.

Filtration insuffisante

Cette fontaine sèche, composée de sept rangées de douze jets chacune qui sortent du sol, fonctionne en circuit fermé avec un système de filtration pour recycler l’eau. Mais, au vu des usages et du positionnement de la place, inaugurée en 2007, celui-ci s’avère aujourd ’ hui insuffisant: « L’occupation accrue de la place par la tenue de nombreuses manifestations et sa situation au centre d’un n œ ud de voies de circulation engendrent une pollution élevée de l’eau récupérée » , indiquent les autorités. De plus, les lois ayant évolué, « il est maintenant indispensable de revoir le système de traitement de l’eau, tant par son circuit que par ses types de filtres, afin de garantir la qualité d’eau requise par la Confédération. »

Aux normes des pataugeoires

En effet, précise Nicolas Betty, chef du Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité de la Ville, la fontaine, selon l’interprétation de la législation et au vu de son utilisation l’été, « pourrait être considérée comme un jeu d’eau et donc soumise aux normes des pataugeoires en terme s de qualité d’eau ». Quoi qu’il en soit, des prélèvements sont effectués régulièrement et «l a configuration de la place , qui permet à tout un chacun de la traverser sans dispositif de nettoyage des pieds et chaussures , induit que la qualité de l’eau peut ne pas être conforme aux normes ». De fait, les autorités sont contraintes de renouveler régulièrement les 82 m3 d’eau, au rythme de vingt fois en moyenne par saison , soit huit mois.

Eau traitée en temps réel

L’enjeu des travaux est donc d’augmenter le nombre de filtres, qui « vont être placés à la sortie des pompes et traiteront l’eau en temps réel » , détaille encore le chef de service. Outre ces filtres, des tableaux électriques, d es buses de jets, ou du câblage devront notamment être remplacés, tandis que les éclairages des 84 jets passeront en basse tension. Le local souterrain , qui accueille la machinerie et le bassin tampon où l’ e au e st recyclée , sera agrandi.

Place partiellement fermée