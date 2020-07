Serbie

Manifs pacifiques à Belgrade après deux nuits de violences

Le gouvernement serbe a officiellement annoncé jeudi qu’il abandonnait l’idée du confinement, remplacé par d’autres restrictions.

Des milliers de manifestants mécontents de la gestion par les autorités de la crise du coronavirus ont manifesté jeudi soir sans incidents, après deux nuits de violences et de heurts avec la police.

Auparavant, le président serbe Aleksandar Vucic, en route pour Paris où il a rencontré en soirée Emmanuel Macron, avait accusé «des hooligans criminels» d’être responsables de ces violences. «Je vous ai promis que nous saurions protéger la paix et la stabilité, en dépit des attaques violentes de hooligans criminels qui nous choquent tous», avait-il déclaré dans l’avion l’emmenant à Paris.

Jeudi soir, l’énorme majorité des manifestants ont protesté assis sur la place devant le Parlement. Certains portaient des pancartes. «Restez assis» et «Vucic plus dangereux que le Covid-19», pouvait-on lire sur celles-ci.

«Violence à l’état pur»

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il avait dénoncé une «violence à l’état pur» et fait état de 10 policiers blessés la veille. Des sources médicales, citées par la chaîne de télévision N1, ont pour leur part fait état de 19 policiers et 17 manifestants blessés.

Confinement abandonné

Le gouvernement a officiellement annoncé jeudi qu’il abandonnait l’idée du confinement, remplacé par d’autres restrictions: interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes – ce qui revient à interdire les manifestations -, horaires allégés pour les bars, magasins et autres commerces à Belgrade. La Première ministre Ana Brnabic a assuré que cette décision n’avait pas été dictée par les manifestations, ajoutant que des mesures plus douces seraient mieux acceptées par la population.