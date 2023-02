Philippines : Manille permet à Washington d’accéder à d’autres bases militaires

Les États-Unis et les Philippines ont dévoilé jeudi un accord permettant aux soldats américains d’accéder à quatre bases supplémentaires de ce pays d’Asie du Sud-Est qui cherche, comme son allié de longue date, à contrer la montée en puissance militaire de la Chine.

Washington et Manille ont convenu de l’extension d’un accord existant pour inclure quatre nouveaux sites «dans des régions stratégiques du pays», au moment où le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin effectuait une visite aux Philippines.

«Les Philippines et les États-Unis sont fiers d’annoncer leurs plans pour accélérer la mise en œuvre complète de l’Accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) avec la décision de désigner quatre nouveaux sites convenus dans des régions stratégiques du pays», ont déclaré des responsables américains et philippins dans une déclaration commune. Des pourparlers étaient en cours au sujet d’une éventuelle cinquième base, avait déclaré plus tôt un haut responsable philippin à l’AFP.