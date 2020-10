Dubaï : Manon et Julien Tanti choquent avec un singe en laisse

Les candidats de téléréalité se sont filmés avec des animaux sauvages, dans un zoo. Le journaliste Hugo Clément et de nombreux internautes sont outrés.

Manon et Julien sont au cœur d’une vive polémique sur le Net. La raison? Les deux candidats de téléréalité ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux où on les voit, avec leurs deux enfants, Tiago, 2 ans, et Angelina, 1 mois, en train de se pavaner avec des animaux sauvages dans un zoo, à Dubaï.

Scandalisé par ces images, Hugo Clément, fervent défenseur de la cause animale, a poussé un coup de gueule sur Twitter . Le journaliste trouve «irresponsable» de faire la promotion de ce genre de maltraitance. «Quand deux candidats de télé-réalité suivis par plus de 6 millions de personnes se filment en story en train de promener un singe en laisse, de caresser un crocodile attaché, dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch, de «jouer» avec un bébé tigre en cage.» Le Français de 30 ans, qui a publié les vidéos du couple, a également dénoncé «ce zoo où les animaux sont des objets destinés à divertir les clients à Dubaï».

De nombreux internautes ont aussi fait part de leur indignation face au comportement de Manon et Julien. «Des horreurs et en plus ils sont accompagnés d’enfants. Quel exemple nous leur laissons?» s’est insurgé l’un d’eux. «Malheureusement, bon nombre de gens voient en eux des modèles à suivre à tout prix. Quelle honte et pauvres animaux», a renchéri un autre.